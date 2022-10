Ein 34-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Heilbronn vorläufig festgenommen. Er räumte ein, mit einer Spielzeug- oder Schreckschusswaffe geschossen zu haben, so die Polizei.

Nach einem großen Polizeieinsatz in Heilbronn haben Spezialeinsatzkräfte einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann räumte ein, in der Innenstadt mit einer Spielzeug- oder Schreckschusswaffe hantiert und geschossen zu haben, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Laut dem "Focus" berichten auch Zeugen von einem oder mehreren Schüssen. SWR-Reporterin Bettina Märcklin war am Donnerstagabend zufällig privat in der Heilbronner Innenstadt unterwegs und schildert die Ereignisse: Heilbronner Innenstadt weiträumig abgesperrt Rund um die Heilbronner Gerber- und Lothorstraße war die Heilbronner Innenstadt von besonderen Einsatzkräften der Polizei weiträumig abgesperrt worden, erzählt Bettina Märcklin. "Sie waren mit Maschinenpistolen bewaffnet, auch mit besonderen Helmen ausgestattet. Es hieß, ein Mann sei bewaffnet über die Experimentabrücke nach Heilbronn reingekommen und hätte sich dann in den Grünen Kranz gesetzt. Als wir um 23:30 Uhr hin kamen, war da noch alles abgesperrt." Nach Polizeiangaben hat sich der Schütze anschließend in einer Wohnung verschanzt, wo ihn die Einsatzkräfte später festnahmen. Laut Polizei keine Gefährdung der Bevölkerung Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Laut Polizei bestand keine Gefährdung der Bevölkerung. Der Einsatz dauerte bis in den späten Donnerstagabend an.

Sendung am Fr. , 21.10.2022 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg