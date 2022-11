Großeinsatz in Boxberg-Bobstadt: 84 Tiere mitgenommen

per Mail teilen

Erneut waren Sondereinsatzkräfte auf einem Grundstück im Main-Tauber-Kreis im Einsatz, von dem aus im April ein mutmaßlicher "Reichsbürger" auf Polizisten geschossen hatte.

In Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) sind bei einem Großeinsatz am Donnerstag 84 Tiere abgeholt worden, darunter auch Wachhunde. Mehrere Tiertransporter des Veterinäramts waren laut Aussage des Landratsamts Main-Tauber-Kreis für die "tierschutzrechtliche Maßnahme" im Einsatz.

Zusätzlich waren Einsatzkräfte von Polizei und Sondereinsatzkommando (SEK) vor Ort. Laut der Polizei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) war der Einsatz am Donnerstag offiziell gegen 17 Uhr beendet. Es habe keine Schwierigkeiten gegeben, alles sei erwartungsgemäß abgelaufen, auch durch die Mitwirkung des Tierhalters.

Insgesamt 84 Tiere mitgenommen

Das Landratsamt gab nun weitere Informationen zu den abgeholten Tieren bekannt: Insgesamt seien es sieben Hunde der Rasse Boerboel (eine südafrikanische Wachhunde-Rasse), 14 Rinder, 36 Schafe, 18 Hühner, zwei Enten, sechs Pfauen und eine Katze gewesen. Für die Tiere konnten geeignete Unterbringungsmöglichkeiten in anderen landwirtschaftlichen Tierhaltungen und in Tierheimen gefunden werden, heißt es.

Über die weiteren Hintergründe der Maßnahme sind noch keine Details bekannt. Man beruft sich im Landratsamt auf ein offenes Verfahren. Man könne deswegen nur sagen, es habe sich um eine Tierschutzmaßnahme gehandelt. Das Veterinäramt könne bei schwerwiegenden Verstößen gegen den Tierschutz eine "Fortnahme" der Tiere bewirken.

Boxberg-Bobstadt in den Schlagzeilen

Am 20. April hatten SEK-Beamte bei dem mutmaßlichen "Reichsbürger" eine illegale Waffe sicherstellen wollen. Die Situation eskalierte, in dem Wohnhaus brach ein Feuer aus. Laut Bundesgerichtshof soll der Mann mit einem vollautomatischen Gewehr auf insgesamt 14 Polizisten geschossen haben. Zwei Polizisten waren durch die Schüsse verletzt worden. Gegen den Mann wird deshalb unter anderem wegen versuchten Mordes in fünf Fällen ermittelt.

Nach der Festnahme soll der Mann gesagt haben, die Polizisten seien selbst schuld daran, dass er geschossen habe. Sie stünden seiner Meinung nach auf der "falschen Seite". Sogenannte Reichsbürger lehnen den deutschen Rechtsstaat ab und erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an.