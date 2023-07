Angebliche Handgranate löst Polizeieinsatz in Heilbronn aus

Weil ein Mann eine Handgranate in einem Geschäft vorgezeigt haben soll, wurde die Polizei alarmiert. Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht, ein Gegenstand beschlagnahmt.

Ein 73-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag in einem Geschäft in der Heilbronner Innenstadt angeblich eine Handgranate vorgezeigt, so die Zeugenhinweise. Laut Polizei ging der Mann dann in seine Wohnung in unmittelbarer Nähe.

Durchsuchungen nach Handgranate lösen Situation auf

Wegen der unklaren Gefahrenlage rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen in der Silcherstraße an. Das Gebäude wurde umstellt und die Straße teilweise gesperrt. Der 73 Jahre alte Bewohner sei wenig später angetroffen worden. Laut Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei der angeblichen Handgranate um einen Dekorationsgegenstand handelte, der sichergestellt wurde. Gefährliche Gegenstände seien bei dem Mann nicht gefunden worden, hieß es.