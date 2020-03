Die eingeleiteten Maßnahmen, die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie einzudämmen, halten derzeit auch die Polizei auf Trab. In Heilbronn-Franken mussten Beamte mehrfach ausrücken, um zu schlichten und zurecht zu weisen.

Die Polizei erlebt derzeit einiges Bizarres, berichtet ein Sprecher. Eigentlich sollten die Menschen große Ansammlungen vermeiden, so gibt es die jüngste Landesverordnung vor. Viele halten sich daran, aber längst nicht alle, stellen die Beamten fest. Menschen in den Parks, an Flussufern oder auf Spielplätzen genießen ihre Freizeit. Für die Heilbronner Polizei gibt es derzeit jede Menge zu tun.

Zu Beginn der Woche gab es beispielsweise einen Einsatz an einer Teststelle in Heilbronn, berichtet ein Polizeisprecher. Beim Aufbau der Corona-Teststelle sei es zu Schwierigkeiten gekommen: Uneinsichtige Passanten dachten, so heißt es, sie könnten sich dort testen lassen. Das Personal belehrte sie eines Besseren - man benötige eine ärztliche Anordnung dafür. Die hinzugerufene Polizei musste schlichtend eingreifen.

Ehepaar in Corona-Quarantäne streitet sich

In Eppingen (Kreis Heilbronn) wurden Beamte zu Streitigkeiten bei einem älteren Ehepaar hinzugerufen. Die Beamten konnten die beiden beruhigen, so der Polizeisprecher. Die anschließende Information des Ehepaars dürfte bei den Beamten dann aber für Sprachlosigkeit gesorgt haben: "Ach übrigens, wir sind ja in Quarantäne." In solchen Fällen bittet die Polizei darum, sie im Vorfeld darüber zu informieren, so der Sprecher.

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus hielt auch die Polizeireviere Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim auf Trab. Beamte mussten am Mittwoch immer wieder Menschenansammlungen von bis zu 25 Personen auflösen. Meist seien es Jugendliche gewesen, die sich trotz Corona-Krise nicht an das Abstands-Gebot hielten, so der Polizeisprecher. Demnach habe es mehrere Ansammlungen von Menschen gegeben, die das schöne Wetter ausnutzen wollten.

Einsicht überwiegt

"Auf uns kommen zusätzliche Aufgaben zu, weil wir diese Ansammlungen und Versammlungen wirklich dann unterbinden müssen, um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren", so die Polizei. Die Menschen seien nach der Ansprache überwiegend einsichtig, heißt es. Teilweise seien Informationen auch noch nicht in der Bevölkerung angekommen.