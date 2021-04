per Mail teilen

In einer Wohnunterkunft in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein 22-Jähriger am Montagabend einen Mann mit einem Messer bedroht. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten bedrohte der Angreifer ebenfalls mit dem Messer. Erst nachdem die Beamten Pfefferspray eingesetzt hatten, konnte der 22-Jährige festgenommen werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.