Bei einem Platzverweis gegen zwei Männer in Heilbronn ist am Montag ein Polizeiauto von einem der beiden Männer mit einer Steinplatte beworfen worden. Die Polizisten waren zu einer Wohnung gerufen worden, weil zwei Männer im Alter von 31 und 51 Jahren diese trotz der Corona-Verordnung nicht verlassen wollten. Nachdem beide letztendlich die Wohnung verlassen mussten, kam es zu wüsten Beleidigungen, so die Polizei. Zudem warf der 31-Jährige laut Mitteilung eine Steinplatte gegen den Streifenwagen. Anschließend flüchteten die Männer, wurden aber von den Beamten eingeholt. Beide Männer gingen körperlich und verbal gegen die Beamten vor, so dass sie die Nacht in einer Zelle verbringen mussten.