Polizei zieht betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

In Heilbronn-Franken waren laut Polizeimitteilung am Wochenende mehrere betrunkene Autofahrer unterwegs. Es kam zu Unfällen.

Wie die Polizei mitteilt, machte am Samstag ein 40-jähriger Autofahrer durch hohe Geschwindigkeit und eine gefährliche Fahrweise in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) auf sich aufmerksam. Er habe zunächst mit seinem 350-PS-starken Wagen über eine Bundesstraße und Feld und Wiesenwege vor einer Kontrolle fliehen können. Eine Streife stellte den Autofahrer dann bei Talheim. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.

Zu Fuß geflüchtet

Ebenfalls am Samstag sei ein alkoholisierter 35-Jähriger in einer Kurve bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) von der Bundesstraße ab und in einer Wiese zum Stehen gekommen. Das meldet die Polizei. Der Mann flüchtete zu Fuß, die Polizei fasste ihn später. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt er demnach nicht. An Auto und Straße entstanden Schäden von rund 3.200 Euro.

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Bei Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Zusammenstoß. Ein laut Polizei betrunkener 35-Jähriger geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam er ins Schleudern und stieß mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. Der Mann musste für eine Blutentnahme ins Krankenhaus.