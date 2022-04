Zeugen nach Überfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls, der am Samstagmorgen gegen 5:30 Uhr in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) begangen wurde. Ein 28-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Er war zusammen mit einem 24-jährigen Mann in der Buchener Straße unterwegs, als sie auf eine Gruppe Männer trafen. Personen aus der Gruppe sollen dann auf den 28-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem nahmen sie ihm Geld und sein Smartphone ab, heißt es. Ermittlungen ergaben, dass einer der Angreifer ein Messer in der Hand hielt. Am Ende seien die Unbekannten zu Fuß und mit Fahrrädern geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.