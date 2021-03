Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt erneut vor Telefonbetrügern. Unbekannte geben sich derzeit in allen Kreisen in der Region Heilbronn-Franken schon wieder am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen, Bargeld zu erhalten. Dabei erzählen sie unter anderem schockierende Geschichten über den Unfall oder den Tod eines Angehörigen. In diesen Fällen sollte die echte Polizei unter der 110 verständigt werden.