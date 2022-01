Polizei warnt vor Schockanrufen

In den vergangenen Tagen habe es zahlreiche sogenannte Schockanrufe im Stadt- und Landkreis Heilbronn gegeben. Die Betrüger riefen vor allem ältere Menschen an und gaben sich als Krankenhausmitarbeiter aus. Sie behaupteten, ein Familienmitglied der Angerufenen sei an Corona erkrankt. Für die Behandlung werde ein teures Medikament gebraucht. Und dafür sollten die Angerufenen aufkommen. Eine Frau aus Talheim (Kreis Heilbronn) wurde laut Polizei von den Betrügern am Telefon so sehr unter Druck gesetzt, dass sie einem Mann am Montagnachmittag Wertgegenstände und Geld übergab. Die Polizei warnt vor solchen Anrufern und bittet um Zeugenhinweise.