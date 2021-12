Die Polizei warnt aktuell vor Telefonbetrügern, die vor allem im Main-Tauber-Kreis und dort vermehrt in Bad Mergentheim ihr Unwesen treiben. Die Betrüger geben sich als Polizeibeamte oder Verwandte aus und versuchen an Geld und Wertsachen vor allem von älteren Menschen zu kommen. Die Polizei rät, sofort aufzulegen und die Notrufnummer 110 zu wählen. Am Telefon sollten niemals Auskünfte über Wertgegenstände in der Wohnung oder das eigene Vermögen gegeben werden, so die Polizei.