Vier Gefangene sind laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag aus dem psychiatrischen Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflüchtet. Die Fahndung läuft.

Die vier Männer gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet, heißt es von der Polizei. Sie seien aus einer geschlossenen Station geflüchtet. Weswegen die Männer sich dort im Maßregelvollzug befanden, ist derzeit noch nicht bekannt. Polizei: Keine Anhalter mitnehmen Die Polizei warnt aktuell davor, Anhalter mitzunehmen. Es wird gebeten, auffällige Personen über den Notruf 110 zu melden. Wie den Männern die Flucht gelang, ist ebenfalls noch unklar.