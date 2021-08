Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen Autofahrer angehalten, der zwischen Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) und Leonberg (Kreis Böblingen) mit einem stark beschädigten Fahrzeug unterwegs war. Jetzt sucht sie die dazu passende Unfallstelle. Die Suche ist offenbar nicht leicht. Die ganze Fahrerseite des schwarzen Golfs sei beschädigt, Leitplankenelemente soll der Mann gestreift haben. Nach einer Polizeimeldung von heute ist er wohl in Tauberbischofsheim gestartet, war dann unter anderem in Stuttgart, Pforzheim und Sindelfingen. Insgesamt 400 Kilometer habe er zurückgelegt. Plausible Angaben dazu könne der 68 Jahre alte Mann nicht machen. Er sei während der Fahrt in einem - so wörtlich - offensichtlich verwirrtem Zustand gewesen.