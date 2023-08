Tierquälerei: Unbekannter Täter verletzt Pferd in Boxberg

Am Wochenende ist ein Unbekannter in einen Pferdestall in Boxberg eingedrungen und hat dort eine Stute verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht einen unbekannten Tierquäler, der in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ein Pferd verletzt hat. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist er in den Stall eingedrungen und hat mit einem unbekannten Gegenstand dem Tier Verletzungen zugefügt, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.

Polizei sucht Zeugen

Weitere Tiere in dem Stall sind unversehrt geblieben. Die Scheune war zur Tatzeit laut Polizei mit einem Elektrozaun gesichert. Wer in der Nacht oder auch zuvor etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Tauberbischofsheim melden.