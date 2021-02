Im Kreis Heilbronn hat es am vergangenen Wochenende zwei Raubüberfälle gegeben, nach denen die Täter unerkannt flüchten konnten. Das teilten jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach haben vier maskierte Männer in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr in Heilbronn-Neckargartach die Wohnung eines Paares gestürmt. Drei der Täter schlugen auf den 39-jährigen Bewohner ein, der vierte durchsuchte die Wohnung, so die Polizei. Er fand Bargeld im fünfstelligen Eurobereich, heißt es. Die Männer flüchteten. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, denen in der Nacht auf Samstag in der Kirchbergstraße in Heilbronn etwas aufgefallen ist, sich zu melden. Auch für einen Raubüberfall in Hardthausen-Gochsen sucht die Polizei Zeugen. Am Freitagabend gegen 18 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Bäckerei und forderten mit einer Schusswaffe Geld, so die Polizei. Sie sollen beide etwa 1,70 Meter groß und um die 20 Jahre alt gewesen sein.