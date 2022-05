per Mail teilen

Die Polizei sucht einen Täter, der am Ortseingang von Königshofen (Main-Tauber-Kreis) in der Nacht auf Sonntag ein Hakenkreuz auf einen Gehsteig an der Sachsenflurer Straße gesprüht hat. Inzwischen wurde es von Unbekannten mit Blumen übermalt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.