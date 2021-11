Bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizei eine Autofahrerin erwischt, die bis zu 75 Stundenkilometer zu schnell gefahren war. Zwischen Urphar und Böttigheim überholte die 34-Jährige am Donnerstag laut Polizei in einer unübersichtlichen Kurve einen Bus und fuhr dann mehrfach deutlich zu schnell. In Werbach konnte sie schließlich angehalten werden. Die Frau muss mit Bußgeld, Punkten in Flensburg und Führerscheinverlust rechnen.