Nach Radunfall: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen SUV, der am Freitag in der Heilbronner Uhlandstraße einen Radunfall verursacht haben soll. Der Autofahrer soll die Frau überholt und abrupt abgebremst haben, weil ein anderes Fahrzeug in die Straße einbog und entgegenkam. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf, heißt es von der Polizei. Beim anschließenden Sturz verletzte sich die Frau leicht, während der beteiligte Autofahrer wohl einfach weiterfuhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Heilbronn entgegen.