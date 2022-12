Heilbronner Polizei: Genügend Personal trotz Krankheitsfällen

per Mail teilen

Die Heilbronner Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine Schwierigkeiten, weil zu viele Mitarbeitende ausfallen. Für Silvester werde außerdem zusätzliches Personal eingeplant.

Die Polizei Heilbronn hat genügend Polizisten, um trotz der aktuellen Krankheitswelle ihre Aufgaben zu erfüllen. Auch für Silvester seien genügend Einsatzkräfte vor Ort, um die zusätzlichen Streifen zu besetzen, so ein Pressesprecher des Präsidiums.

"Arbeitsfähig sind wir auf jeden Fall. Da haben wir genug Leute. Auch wenn natürlich zwei, drei Kollegen mehr auch nicht schaden würden."

SLK Kliniken leiden unter Personalnot

In den SLK Kliniken im Kreis Heilbronn dagegen führen die vielen erkrankten Mitarbeitenden zu Wartezeiten in der Notaufnahme. Im Schwäbisch Haller Diakoneo müssen in Einzelfällen Operationen verschoben werden.

Das Heilbronner Polizei-Präsidium ist für Polizeireviere in Heilbronn, Hohenlohe, im Main-Tauber-Kreis sowie Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) zuständig.