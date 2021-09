Mann verschanzt sich vor Polizei in Haus und bewaffnet sich

Die Polizei hat in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) einen Mann festgenommen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Der 25-Jährige widersetzte sich in einem Wohnhaus in Obersontheim seiner Festnahme. Als die Polizei dort am Donnerstagabend eintraf, bewaffnete er sich mit einem Beil. Als Verstärkung ankam, bedrohte er die Streifenbeamten und entzündete ein Feuer im Flur des Hauses. Er kam mehrfach vor die Haustür mit einem brennenden Gegenstand in der Hand. Nach einer halben Stunde konnte der Mann überwältigt werden. Er soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Polizei hat er mehrere erneute Anzeigen zu erwarten, neben dem bereits bestehenden Haftbefehl des Amtsgerichtes Langenburg.