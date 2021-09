In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei am Sonntagabend zwei betrunkene Männer unabhängig voneinander in Gewahrsam genommen. Ein 21-Jähriger hatte Gäste in einem Restaurant belästigt, ein 33-Jähriger war bei einer Veranstaltung auf Sicherheitspersonal losgegangen, so die Polizei. Beide waren auch aggressiv gegenüber der Polizei.