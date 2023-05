Aktivisten der Letzten Generation demonstrierten am Mittwochnachmittag in mehreren Städten. Damit wollten sie gegen eine Kriminalisierung ihrer Gruppe protestieren.

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine Demonstration der Letzten Generation in Heilbronn aufgelöst. Etwa dreißig Aktivistinnen und Aktivisten waren vor Ort. Diese wollten versuchen den Verkehr auszubremsen. Der Protest richtet sich laut Letzter Generation an die Bundesregierung, die ihre Proteste kriminalisieren würde. Demonstration gab es in mehreren Städten in Baden-Württemberg.

In einer Pressemitteilung fordern die Klima-Aktivisten die Einsetzung eines Gesellschaftsrats, "in dem die Klimakatastrophe tatsächlich Ernst genommen wird". Sie prangern außerdem an, dass die Kriminalisierung ihrer Gruppierung unverhältnismäßig sei.

Unter den Teilnehmern der aufgelösten Versammlung in Heilbronn waren auch Sympathisanten, die sich solidarisch mit der Letzten Generation zeigen wollten. Er halte wenig davon mit Blockaden den Verkehr zu blockieren, sagte Dieter Schweizer dem SWR. Aber die Kriminalisierung der Klimaaktivisten sei falsch, ihr Anliegen unterstützenswert.

"Wie kann es sein, dass Leute, die darauf aufmerksam machen, dass wir in einer Klimakatastrophe sind, für vier Monate in den Knast müssen"

Ihren Protest hatten die Aktivistinnen und Aktivisten nicht bei der Stadt Heilbronn angemeldet. Als die Polizei die Versammlung deshalb auflösen wollte, kam es zur Auseinandersetzung und kleineren Handgreiflichkeiten.

Amtsgericht Heilbronn verhängte bereits Freiheitsstrafen

Erst Anfang März wurden am Amtsgericht Heilbronn fünf Klima-Aktivistinnen und Aktivisten zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt. Weil sie nur ein paar Stunden nach einer Verurteilung direkt wieder eine Straße blockierten, müssen drei Aktivisten der "Letzten Generation" nun für mehrere Monate ins Gefängnis.