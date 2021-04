Das Polizeipräsidium Heilbronn hat am Mittwoch in den Kreisen Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall, Main-Tauber und Neckar-Odenwald die Geschwindigkeit von mehr als 35.000 Fahrzeugen kontrolliert. Dabei habe sie rund 1.300 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, 41 Fahrer müssen den Führerschein abgeben, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag. Die Kontrollen waren Teil eines internationalen Speed-Marathons, an dem sich am Mittwoch viele EU-Länder, aber auch die Türkei und Großbritannien beteiligt hatten.