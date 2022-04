per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstagabend in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) einen Mann kontrolliert, der ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit einem fremden Auto unterwegs war. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Sowohl im Wagen als auch bei ihm zu Hause fanden die Beamten weitere Drogen. Der 33-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen.