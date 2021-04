Das Polizeipräsidium Heilbronn gedenkt am heutigen Sonntag an die am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn ermordete Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter und die Opfer der Gruppe "Nationalsozialistischer Untergrund". Anlässlich des Gedenktages legte der Leiter des Polizeireviers Heilbronn, Polizeidirektor Thomas Nürnberger, um 11 Uhr eine Blumenschale an der Gedenktafel an der Theresienwiese nieder.