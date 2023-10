Bei einem größeren Polizeieinsatz am Feiertag in Heilbronn-Neckargartach haben Spezialkräfte einen Mann festgenommen. Er soll einen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben.

Der Mann soll mit einem Messer bewaffnet am Dienstag im Heilbronner Stadtteil Neckargartach auf seinen Nachbarn losgegangen sein. Deshalb habe der Bedrohte die Polizei alarmiert, bestätigte eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage. Spezialeinsatzkräfte haben den mutmaßlichen Angreifer festgenommen. Laut einem Facebook-Post war der Nachbar von dem Mann im Treppenhaus angerempelt worden. Als er sich beschwerte, soll der Mann ein Messer gezückt haben.

Polizei: "psychische Ausnahmesituation"

Als eine Polizeistreife am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich der mutmaßliche Angreifer in seine Wohnung zurückgezogen. Er ging die Beamten verbal an, so die Sprecherin weiter. Die Streife sei deshalb von einer psychischen Ausnahmesituation des Mannes ausgegangen. Daraufhin hätten Spezialkräfte das Haus abgesperrt und seien in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Er konnte den Angaben zufolge unverletzt festgenommen werden.