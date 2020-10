Die Heilbronner Polizei hat über soziale Medien junge Leute gewarnt, einem Aufruf zu einer Party in Flein (Kreis Heilbronn) zu folgen. Auf Facebook erntete der Aufruf über 3.000 Likes.

Polizei warnt auf Facebook vor Jugendparty in Flein Screenshot Facebook / Montage: SWR

Die Kommentare, die unter dem Post der Heilbronner Polizei auf der Social-Media-Plattform Facebook stehen, sind überwiegend positiv. Dort heißt es: "Coole Aktion", "Danke! Hab heute echt nen bescheidenen Tag aber das hat mich jetzt doch schmunzeln lassen" oder: "Bei der netten Art zu schreiben müsste aber jetzt eine Einladung kommen - Ihr seid die Coolsten."

Polizei wendet sich über soziale Medien an die Jugend

Hintergrund ist der Aufruf zu einer Party Freitagnacht auf dem Haigern bei Flein über Snapchat, einem Instant-Messaging-Dienst. Der Chat wurde der Heilbronner Polizei zugespielt, die daraufhin beschloss, über die sozialen Medien mit Witz und ohne erhobenen Zeigefinger an die Jugend zu appellieren - mit Erfolg: Über 100.000 Menschen seien mit dem Post erreicht worden, über 800 Kommentare und über 3.000 Likes gab es dafür.

"Uns wurde der Chat zugespielt und wir haben überlegt, wie können wir verhindern, dass es zu einer solchen Party und möglicherweise zu Eskalationen kommt? Und dann haben wir die jungen Leute in den sozialen Medien angesprochen." Frank Belz, Sprecher Polizeipräsidium Heilbronn

Die Polizei spickte die Warnung mit Ausdrücken aus der Jugendsprache, nahm den Inhalt der Einladung auf und fragte selbstironisch: "Keine Einladung an den blau-weißen Verein?"

Wiederholt Polizeieinsätze bei Jugendpartys bei Flein

Eine solche Party sei schließlich nicht nur wegen der derzeit geltenden Corona-Vorschriften problematisch, so der Heilbronner Polizeisprecher Frank Belz. Schon in der Vergangenheit gab es mehrfach Probleme mit Jugendpartys im Bereich Flein: Immer wieder wurde die Polizei zu illegalen Feten gerufen, die sie dann auflösen musste. So kam es vor, dass Teilnehmer mit Flaschen nach Polizeikräften warfen und vehement aus der Anonymität heraus den Einsatz eines Hubschraubers forderten - da man das volle Polizeiaufgebot haben wollte, so Belz.

So etwas soll diesmal schon von vorneherein verhindert werden. So heißt es in der Warnung der Polizei auf Facebook wörtlich: "Hey Veranstalter der Party aus #Flein,#brudi, #brudine, wir sind etwas "#lost" aufgrund der Tatsache, dass wir nicht zur Party am #Eselsberg eingeladen wurden. Kommen werden wir trotzdem."

Für die Teilnehmer solcher illegalen Partys könnte es ein böses Erwachen geben, blickt man auf die saftigen Ordnungsstrafen des Landes zwischen 250 und 1.000 Euro. Der Veranstalter kann nach der Corona-Verordnung des Landkreises Heilbronn mit bis zu 15.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Das Geld trete in Corona-Zeiten allerdings noch weiter in den Hintergrund, sagt Belz.