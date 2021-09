Polizei fasst falschen Polizisten

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizei einen mutmaßlich falschen Polizisten festgenommen. Der Verdächtige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Eine Seniorin aus Freudenberg sorgte für die Fahndung nach dem Verdächtigen. Über Notruf teilte sie der echten Polizei schon letzten Donnerstagmittag mit, dass sie weisungsgemäß ihr Geld vor die Haustüre gelegt habe. Dies hätte ihr telefonisch ein "Polizeibeamter" aufgetragen, da es in der Nachbarschaft angeblich mehrere Einbrüche gegeben habe. Die echte Polizei verhinderte, dass die Summe von mehreren Tausend Euro abgeholt wurde, fahndete nach dem Abholer und stellte den mutmaßlichen Täter in Wertheim. Gegen den 26-jährigen Mann wurde bereits am Freitag Haftbefehl erlassen.