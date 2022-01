Nachdem am Wochenende in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) ein Mädchen von einem Mann sexuell belästigt wurde, fahndet die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem Täter. Es stammt von einer Überwachungskamera und kursiert seit Tagen in sozialen Medien. Die Polizei hat nun seine Echtheit bestätigt. Der mutmaßliche Täter soll das Mädchen am Samstagabend bis ins Treppenhaus eines Hauses verfolgt und sexuell belästigt haben.