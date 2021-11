Polizei fahndet nach 39-jährigem Mann

Die Heilbronner Polizei sucht einen Mann, der aus dem offenen Vollzug in Talheim geflüchtet ist. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht. Der Polizeieinsatz zwischen Talheim, Schozach und Flein im Kreis Heilbronn begann am Nachmittag. Ein 39-jähriger Mann, der auf einem Aussiedlerhof in Talheim wegen mehrerer Straftaten im offenen Vollzug untergebracht war, hatte sich von der Einrichtung entfernt. Die Fahndung war bisher erfolglos und laufe aktuell weiter, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Weiterhin sollten keine Anhalter in dem Bereich mitgenommen werden. Die Polizei bittet um Hinweise.