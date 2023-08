In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter in Heilbronn-Frankenbach einen Geldautomaten gesprengt. Die Ermittlungen der Polizei zum Fall dauern an.

Die Polizei ermittelt nach einer Geldautomaten-Sprengung in Heilbronn-Frankenbach weiter. Es werden Zusammenhänge mit anderen Taten geprüft. Filiale in Frankenbach weiterhin gesperrt Unbekannte konnten bei der Tat in der Nacht auf Mittwoch vergangene Woche eine mittlere fünfstellige Summe erbeuten. In derselben Nacht gab es auch eine Geldautomatensprengung in Gundelfingen (Kreis Breisgau) bei Freiburg. Auch dort waren die Täter erfolgreich. Die Polizei prüft nun, ob die Taten zusammenhängen. Die Filiale der Volksbank in Heilbronn-Frankenbach ist weiterhin gesperrt. Es sei auch unklar, wann sie wieder öffnen wird, teilte ein Mitarbeiter auf SWR-Anfrage mit.