Teilort abgeriegelt: Großeinsatz in Boxberg-Bobstadt wegen illegalem Waffenbesitz

In Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) läuft aktuell ein großer Polizeieinsatz wegen illegalen Waffenbesitzes. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor Ort.

Aus einsatztaktischen Gründen könnten momentan keine weiteren Angaben gemacht werden, sagte die Polizei dem SWR. Anwohner sollten allerdings ihre Türen und Fenster geschlossen halten, hieß es. Der Teilort wurde von der Polizei abgeriegelt.

SEK im Einsatz

Der Einsatz vor Ort läuft noch, mit dem Spezialeinsatzkommando (SEK) und vielen weiteren Kräften wie Rettungsdiensten, so ein Polizei-Sprecher. Zudem sind Hubschrauber über Boxberg-Bobstadt im Einsatz. Ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet um Bobstadt weiträumig umfahren, so die Bitte der Polizei.

Beim Polizeieinsatz in Boxberg-Bobstadt werden auch Hubschrauber eingesetzt SDMG / Kohls

Der Einsatz der Polizei begann gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen. Ein Mann widersetzte sich der Durchsuchung seiner Wohnung, er wurde festgenommen. Die Wohnung werde aktuell noch durchsucht, hieß es.

Scheune in Brand

Mittlerweile brennt in Bobstadt auch eine Scheune, sagte die Polizei. Zur Brandursache gebe es bisher keine Informationen. Die Scheune grenzt offenbar an das Wohnhaus an, wo der Großeinsatz am Morgen gegen 6 Uhr begann.