Viele Aufgaben der Heilbronner Polizei haben sich in der Corona-Pandemie verändert. Vor allem Kontrollen stehen an der Tagesordnung. Doch Teile der Bevölkerung zeigen immer weniger Verständnis dafür, heißt es.

Der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker sieht sich und seine Kollegen in schwierigen Zeiten. Was die Polizeibeamtenin ihrem Streifenalltag aktuell manchmal erleben, sei mitunter heftig, sagt er.

Ihre Arbeit würde teilweise in Frage gestellt. Das gehe laut Becker so weit, dass es heißt: Wo sind denn überhaupt die Inzidenzen her? Und: Das ist doch alles manipuliert, bekommen die Einsatzkräfte oft zu hören, sagt der Polizeipräsident.

"Ihr macht euch doch zum Handlanger der Politik und denkt nicht eigenständig." Hans Becker, Polizeipräsident Präsidium Heilbronn

Solche Vorwürfe habe die Polizei in ihrer Arbeit vor der Corona-Pandemie nicht zu hören bekommen.

Polizei geht davon aus: Jeder weiß, dass es Corona-Regeln gibt

Die Polizei sei verpflichtet, die von der Politik festgelegten Corona-Regeln zu kontrollieren. Gerade in Hotspot-Gebieten wie Heilbronn schauen die Beamten derzeit noch genauer hin. Denn, so Becker, die Polizei geht nun davon aus, jeder wisse dass es die Reglungen gibt. Die Maßnahmen seien bekannt. Daher werde die Aufklärungsarbeit heruntergefahren und es werde stärker bestraft.

"Die Leute müssen sich jetzt dran halten, sonst kommen wir ja nie von diesen hohen Zahlen herunter." Hans Becker, Polizeipräsident Präsidium Heilbronn

Oberbürgermeister Harry Mergel und Polizeipräsident Hans Becker verkündeten im vergangenen Jahr die neuen Corona-Regeln in Heilbronn (Archivbild) SWR

Die Kritik, die Politik stifte mitunter Verwirrung mit immer neuen Regeln und Beschlüssen, ist auch dem Heilbronner Polizeipräsidenten nicht fremd. Er möchte von den Verantwortlichen deutlichere Vorgaben. Das stete Wechselspiel sei teils schwierig und die Regeln manchmal schwer nachvollziehbar: "Da wünsche ich mir manchmal mehr Klarheit und einen etwas längeren Atem, etwas durchzuhalten." Mit ständigen Regeländerungen komme man nicht ans Ziel.

Großteil der Bevölkerung hält sich an Maßnahmen

Nichtsdestotrotz, so Becker, darf kein falscher Eindruck entstehen. Nach wie vor habe der Großteil der Bevölkerung das Bewusstsein für die Regeln und zeige Einsicht. Die Menschen wissen um die Pandemie, so der Heibronner Polizeipräsident, und um die Notwendigkeit der Einschränkungen.

Gemeinsam muss man sich jetzt einfach an die Regeln halten, so Becker. Er hoffe auch, dass die Impfkampagne jetzt weiter Fahrt aufnimmt. Zwei Drittel der Polizei-Belegschaft, die ja nah an der Bevökerung arbeitet, habe schon die erste Impfung erhalten: "Eine tolle Quote aus meiner Sicht." So stelle man auch sicher, dass die Polizei langfristig funktionstüchtig sei.

Kriminalität nimmt im digitalen Raum zu

Und für die Bürger sei wichtig zu wissen: Trotz aller Corona-Aufgaben könne die Polizei auch ihren bisherigen Aufgaben gerecht werden. Dabei habe sich die Kriminalität in andere Bereiche verlagert. Es gebe weniger Wohnungseinbrüche oder Autodiebstähle. Dafür hätten die Delikte im digitalen Bereich zugenommen, vor allem Betrugsversuche an älteren Menschen verzeichnet die Polizei.