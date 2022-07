Polizei bittet nach Todesfall um Hinweise

Nach dem Fund eines toten Mannes am vergangenen Freitag auf einer Straße in Öhringen (Hohenlohekreis) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Passant hatte den 44-Jährigen entdeckt und die Polizei alarmiert. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. In einem Mehrfamilienhaus direkt neben dem Fundort war im ersten Obergeschoss ein Fenster der Wohnung des Verstorbenen geöffnet. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aus mehreren Metern Höhe auf die Straße gestürzt ist. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei Künzelsau sucht Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Freitagabend beobachtet haben.