Die Heilbronner Polizei hat eine erste Bilanz zu den zurückliegenden Weihnachtsfeiertagen in Corona-Zeiten gezogen. und auch für Silvester trifft sie schon Vorbereitungen.

Vieles ist anders in diesem Corona-Jahr - auch für die Polizei. Hatten die Einsatzkräfte in der Vergangenheit oft weniger "Stille Nächte" rund um die Weihnachtsfeiertage, sei es dieses Jahr sehr ruhig gewesen, sagte ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums dem SWR.

"Die Leute waren wirklich diszipliniert und solidarisch. Also ich kann die Menschen in unserer Region nur loben. Es gab aus polizeilicher Sicht ganz wenige Fälle, es war ein sehr ruhiges Weihnachten." Gerald Olma, Sprecher Polizeipräsidium Heilbronn

Weniger Polizeieinsätze rund um die Weihnachtsfeiertage

Überwiegend habe es Einsätze rund um die Einhaltung der Corona-Regeln gegeben, so der Sprecher. Einige Menschen hätten sich in Gruppen getroffen, um gemeinsam zu feiern - Einzelfälle, wie es heißt. Durch die strikten Corona-Regeln seien die sonst so typischen Einsätze rund um die Festtage im Großteil von Heilbronn-Franken deutlich zurückgegangen, zum Beispiel Verkehrsunfälle. Die Menschen hätten derzeit kaum die Möglichkeit unterwegs zu sein, Essen oder auf Veranstaltungen zu gehen, so der Sprecher.

Nun steht für die Beamten die nächste Herausforderung an: der Jahreswechsel. Dieser, so der Sprecher, könnte anstrengender werden. Gerade zu Silvester, wenn die Menschen traditionell mehr feiern als an Weihnachten, werden viele Verstöße befürchtet. So wird die Polizei verschärft kontrollieren:

"Wir appellieren wirklich, dass die Leute zuhause sind. Verstöße sind keine Bagatelldelikte. Die Polizei wird auch an Silvester unterwegs sein." Gerald Olma, Sprecher Polizeipräsidium Heilbronn

Wer die Regeln nicht einhalte, müsse mit Sanktionen rechnen, so der Polizeisprecher.