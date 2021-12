Polizei: Wenige große Einsätze über die Weihnachtsfeiertage

Die Weihnachtsfeiertage verliefen in der Region Heilbronn-Franken verhältnismäßig ruhig. Das meldet die Polizei. Wenige große Sachverhalte gab es, heißt es aus den zuständigen Polizeipräsidien Heilbronn und Aalen. Ein schwerer Hausbrand hielt die Feuerwehr in Schwäbisch Hall an Heiligabend auf Trab: Zwei Menschen wurden verletzt, weil laut Polizei eine Heizdecke durch einen technischen Defekt Feuer fing. Der 86-jährige Hausbewohner versuchte noch zusammen mit seiner 70-jährigen Nachbarin vergeblich, den Brand zu löschen. In Kreßberg-Mariäkappel im Kreis Schwäbisch Hall brannte am ersten Weihnachtsfeiertag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Grund war ein technischer Defekt in der Stromleitung, so die Polizei. Die neun Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.