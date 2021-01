Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende zweimal stark betrunkene Männer mitnehmen müssen. In der Nacht auf Samstag ging der Bundespolizei ein 31-Jähriger bei einer Personenkontrolle ins Netz. Der stark betrunkene Mann war wegen Hausfriedensbruch zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nicht bezahlte. Er muss die Strafe nun ersatzweise im Gefängniskrankenhaus absitzen. Am Samstagabend randalierte dann ein 39-Jähriger am Bahnhof, da er in einem Laden keinen Alkohol mehr bekam. Zuvor war er durch eine Mitarbeiterin mehrfach am Diebstahl gehindert worden. Auf dem Weg ins Revier soll er die Beamten bespuckt und beleidigt haben.