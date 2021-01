per Mail teilen

Das Landratsamt Schwäbisch Hall kann keine Corona-Tests in den Schlachthöfen Schwäbisch Hall und Crailsheim durchführen. Politiker hatten regelmäßige und schnelle Tests gefordert.

Das Landratsamt Schwäbisch Hall kann nach eigenen Angaben nicht von sich aus flächendeckende Corona-Tests in den Schlachthöfen Crailsheim und Schwäbisch Hall durchführen. Das sei keine Frage des Geldes, sondern es gebe aktuell in Baden-Württemberg keine Rechtsgrundlage dafür, so Thomas Haag vom Landratsamt.

"Aktuell haben wir keine Corona-Fälle in den Schlachthöfen im Landkreis Schwäbisch Hall, von daher sind uns letzten Endes die Hände gebunden." Thomas Haag, Landratsamt Schwäbisch Hall

"Wir können Mitarbeiter in Schlachthöfen nicht dazu zwingen, an solchen Tests teilzunehmen", so Haag. Diese müssten sich einverstanden erklären. Man kenne die Mitarbeiter der Schlachthöfe nicht und Namen könnten aus datenschutzrechtlichen Gründen von der Firma auch nicht erfragt werden.

Politiker aus dem Landkreis fordern Corona-Tests

Wenn es Bayern schaffe, die ganze Bevölkerung zu testen, dann müsse es im Land möglich sein, zumindest bestimmte Bevölkerungsgruppen zu kontrollieren, zitierte das Hohenloher Tagblatt den FDP-Landtagsabgeordneten Stephen Brauer und den Fraktionsvorsitzenden von Grünen und ÖDP im Schwäbisch Haller Kreistag, Hans-Joachim Feuchter.

"Land will nur einmaligen Test“

Die Landesregierung plane zwar eine flächendeckende Testung in Schlachtbetrieben. Doch die soll nur einmalig sein, kritisieren die beiden Politiker. Feuchter fordert den Kreis Schwäbisch Hall auf, in Vorleistung zu gehen und "wenigstens stichprobenartige Kontrollen bei Beschäftigten der Schlachthöfe in Schwäbisch Hall und Crailsheim" zu veranlassen.

700 Beschäftigte in Crailsheim

Im Crailsheimer Schlachthof arbeiten rund 700 Menschen. Laut "Hohenloher Tagblatt" sind 400 von ihnen in Subunternehmen beschäftigt. Der Schlachthof schlachtet nach eigenen Angaben pro Woche rund 21.000 Schweine und 2.300 Rinder.