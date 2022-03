Poetry-Slam trifft auf klassische Musik

per Mail teilen

Unter der Pyramide der Kreissparkasse treffen am Abend erstmals in Heilbronn Poetry Slam und klassische Orchestermusik aufeinander. Es soll ein Wettbewerb der besonderen Art werden. Vier der besten deutschen Slam-Poetinnen und -Poeten treten gegeneinander an und stellen sich dem Urteil des Publikums. Dazwischen gibt’s jeweils Klassik von Mozarts "Kleiner Nachtmusik", Edvard Griegs Holberg-Suite, Tschaikowskys Streicher-Serenade oder die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauß. Durch den Abend führt Philipp Herold, der langjährige Moderator der Heilbronner Poetry Slams. Beginn ist um 20 Uhr.