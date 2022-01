Für die Ringer der Heilbronner Red Devils starten am Freitagabend die Play-offs der Ringer-Bundesliga. Zum Achtelfinal-Hinkampf tritt das Team um 19:30 Uhr in Bayern gegen den KSC Hösbach (Kreis Aschaffenburg) an. Für die Red Devils am Start ist unter anderem der Olympia-Dritte Frank Stäbler.