Die Polizei hat fünf Männern einen Platzverweis erteilt, die am vergangenen Samstag in Weinsberg, Ellhofen und Obersulm (Kreis Heilbronn) gebettelt hatten. Sie hatten demnach jeweils an Haus- und Wohnungstüren geklingelt und um eine Spende für ihre Kinder gebeten. Anwohner hatten die Polizei informiert.