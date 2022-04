Plastikmüll für Störche in Heilbronn-Franken lebensgefährlich

Weggeworfener Plastikmüll ist für Tiere eine große Gefahr. Auch für Störche in Zaberfeld. Die Storchenbeauftragten warnen vor verendeten Jung- und Altstörchen.

Die Brutsaison hat begonnen. In Zaberfeld haben sich Weißstörche dafür in einem Nest niedergelassen. Stefan Bosch vom Naturschutzbund NABU und Storchenbeauftragte Judith Opitz beobachten derzeit die Vögel und sammeln Daten, um das Verhalten der Tiere besser einschätzen zu können.

Seit Jahren beobachten sie allerdings auch, dass der Müll in den Storchennestern dramatisch zugenommen hat. Plastik-Folien, Gummibänder, Schnüre, Zelofan von Zigarettenschachteln. All das tragen die Störche in ihre Nester. Besonders gefährlich: Gummibänder, die die Tiere für Würmer halten und schlucken oder an ihre Jungen verfüttern, sagt Judith Opitz.

"Wenn ein kleiner Storch auf einem Gummiband herumstakst, hat der das Ding in Nullkommanichts um den Hals oder um den Fuß, kann sich Extremitäten abschnüren. Oder der Schnabel ist zu und er kann nichts mehr fressen."

Die Storchenbeauftragten Judith Opitz und Stefan Bosch beobachten regelmäßig Nester in der Region. SWR

Plastik-Müllberge werden sogar noch zunehmen

Müll in Nestern findet Stefan Bosch vom NABU allerdings längst nicht nur mehr in Storchennestern. In seinem Garten hat er Vogel-Brutkästen aufgehängt. Regelmäßig nisten hier Distelfink, Mönchsgrasmücke, Meisen, Dolen, Amseln und tragen Plastikmüll in ihre Nester.

Nach jeder Brutsaison kontrolliert Bosch die Nester und ist erstaunt. Eine Kohlmeise verhedderte sich in Plastikschnüren, kam nicht mehr los und verhungerte in ihrem Nest. Er ist pessimistisch: Der Plastik-Müllberg werde zunehmen.