Planungsunterlagen für Ortsumfahrung liegen aus

In die geplante Ortsumfahrung von Ilsfeld (Kreis Heilbronn) kommt wieder Bewegung. Seit Montag liegen die Planungsunterlagen des Regierungspräsidiums bei den betroffenen Kommunen lsfeld, Flein und Talheim aus. Seit Jahren wird eine Umgehung für die viel befahrene und den Ort teilende Durchgangsstraße gefordert. Ilsfelds Bürgermeister Thomas Knödler sagte, dass die absolute Zahl der Fahrzeuge von 22.000 am Tag gewaltig sei. Dazu komme obendrauf noch die hohe Zahl an Fahrzeugen, die dem Schwerlastverkehr zuzurechnen seien. Wenn die Umgehungsstraße realisiert werde, gebe es Berechnungen, die sagen, dass circa 55 Prozent des Verkehrs diese Straße um Ilsfeld herum nehmen würden, was fantastisch wäre, so Knödler weiter.