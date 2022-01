Planung um Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall geht voran

Der Schwäbisch Haller Oberbürgermeister Daniel Bullinger (FDP) will sich in den nächsten Wochen mit dem Land bei den Planungen für einen Maßregelvollzug in der Stadt abstimmen. Konkret gehe es in den Gesprächen mit dem Sozialministerium um den Zeitplan. Der Maßregelvollzug im Land soll ausgebaut werden. Einer der neuen Standorte wäre dann die Stadt Schwäbisch Hall. Das Ministerium plant mit 100 Plätzen. Als Investitionskosten rechnet es mit 50-60 Millionen Euro. Der Neubau soll spätestens 2025 fertig sein. Bis dahin soll ein früheres Gefängnis in Heidelberg genutzt werden. Dort gab es allerdings Widerstand gegen diesen Plan. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke Straftäter behandelt.