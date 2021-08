Immer wieder sorgt illegal entsorgter Müll für Unmut. Jetzt hat die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) eine Aktion mit bunten Plakaten gestartet, um dagegen anzukämpfen.

Plakate in knallig bunten Farben und mit ironischen Sprüchen sorgen seit Tagen für Gesprächsstoff in der Stadt. Sie hängen an Stellwänden, die bald von Parteien zur bevorstehenden Bundestagswahl genutzt werden.

Sprüche mit ironischem Unterton

Acht verschiedene Motive mit auffälligen Farben gibt es laut Stadt. Sie zeigen jeweils einen Mülleimer – dazu immer ein Spruch, der zeigen soll, worum es geht. Unter anderem heißt es: „"Ich kann ne Menge einstecken", "Der ganze Dreck gehört in den Sack" oder "Ihre Papiere bitte".

Müll auf Spielplätzen oder an Sitzbänken

Immer wieder sorgen wilde und illegale Müllablagerungen auf Spielplätzen, an Sitzbänken oder in der Landschaft für Unmut in der Bevölkerung. Deshalb wolle man, ohne erhobenen Zeigefinger, aber durchaus ernsthaft, das Bewusstsein schärfen, heißt es von der Stadt.

"Wir müssen denjenigen ein schlechtes Gewissen machen, die einfach alles fallen lassen, wo sie gerade stehen und gehen."

Die Stadt wolle deutlich machen, dass sie dieses Verhalten missbillige und nicht dulde – auch wenn man wisse, dass man das Problem mit der Kampagne alleine nicht lösen könne.

Aktion im Hohenlohekreis schon seit längerem

Im Hohenlohekreis gibt es eine Plakataktion im Kampf gegen illegale Müllentsorgung schon seit über einem Jahr – danach zogen andere Kreise oder Städte nach. Mehrere hundert Plakate hängen im Kreis. Man wolle ganz klar aufrütteln, so Sebastian Damm, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis.

"Da steht dann ganz provokativ die Frage drauf: Warum wirfst du deinen Müll in die Natur? Und die erste Antwort ist: Weil ich ein blöder Seggel bin."

Die Aktion sei ein Renner in den Sozialen Medien gewesen, so Damm. In den letzten Wochen gebe es deutlich weniger Meldungen, die Menschen seien sensibler geworden. Dort, wo die Plakate hängen, käme nichts mehr vor.

Über 50 leere Fässer in Wald

Aktuell beschäftigt ein neuer Fall von illegaler Müllentsorgung die Polizei. An einem Waldweg bei Wertheim-Bettingen wurden über 50 leere blaue Plastikfässer entdeckt, die auf Höhe des Autohofes entsorgt wurden. Auf den Fässern stehe "Sorbitol", so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Illegal entsorgte Fässer an einem Waldweg bei Wertheim-Bettingen Pressestelle Polizeipräsidium Heilbronn

Immer wieder Müll im Wald

In den Wäldern in Heilbronn-Franken entsorgen Unbekannte immer wieder illegal Abfälle. Von Hausmüll über Autoreifen bis hin zu Bauschutt werde alles Mögliche an Unrat in die Wälder geworfen, so das Polizeipräsidium Heilbronn vor wenigen Tagen. Selbst vor Schutzgebieten machen demnach die Umweltsünder keinen Halt.

Vor allem Bauschutt entdeckt

Insbesondere Müll, der bei Hausrenovierungen anfällt, wurde nach Polizeiangaben in den vergangenen Monaten vermehrt in Wäldern gefunden. Es wird vermutet, dass Unbekannte den Bauherren eine kostengünstige Entsorgung anbieten und die Renovierungsabfälle dann illegal im Wald abkippen. Die Auftraggeber wissen oft gar nicht, dass ihr Müll nicht fachgerecht entsorgt wurde, so die Polizei.