Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines zweijährigen Jungen werden vor dem Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis) die Plädoyers erwartet. Die Familie des Jungen war kurz vor dessen Tod aus dem Kreis Schwäbisch Hall in den Ostalbkreis gezogen. Der Angeklagte soll das Kind seiner Lebensgefährtin so schwer misshandelt haben, dass es an den Verletzungen starb.