Der Prozess um die getöteten Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall neigt sich dem Ende zu. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer lebenslange Haft gefordert.

In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwaltschaft am Freitag lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den 31 Jahre alten Angeklagten gefordert. Sie ist davon überzeugt, dass der Mann aus Habgier Ende 2022 sowie Anfang 2023 zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall getötet hat. Die Beweise belasteten den Angeklagten, die Spuren am Tatort passten zum Angeklagten, so Staatsanwalt Harald Lustig im Gerichtssaal. Der Angeklagte sei außerdem in einem Fall auch von Kameras erfasst worden, was zeitlich exakt zum Tatzeitpunkt passe.

Verteidigung von Beweislage nicht überzeugt

Die Verteidigung hingegen sieht letzteren Aspekt nicht als Beweis. Der Angeklagte habe schließlich in der Nähe gewohnt, da sei es nicht ungewöhnlich, dass er auf den Videos eines Supermarktes in der Nähe des Tatorts und seiner eigenen Wohnung zu sehen ist. Außerdem seien die DNA-Spuren Mischspuren. Neben der DNA des Angeklagten oder in einem Fall auch des Opfers gebe es immer noch Spuren einer unbekannten Person, die bisher nicht ermittelt werden konnte, so der Verteidiger. Auch dies deute darauf hin, dass es gegebenenfalls einen Mittäter gegeben haben muss. Der Angeklagte könnte demnach nur ein "Gehilfe" gewesen sein.

Die Verteidigung kann laut ihrem Plädoyer darüber hinaus keine Mordmerkmale feststellen. Sie beantragte deshalb eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren.

Überfallener Rentner: Staatsanwaltschaft von Täterschaft überzeugt

Für die Staatsanwaltschaft scheint allerdings auch klar zu sein, dass der 31-Jährige auch einen älteren Mann in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) überfallen hat. Zeugenaussagen, die den Angeklagten gesehen haben wollen, sowie die Aussage des Opfers würden belegen, dass der Mann die Tat begangen hat. Außerdem seien auch DNA-Spuren des Opfers bei dem Angeklagtem sowie DNA-Spuren des mutmaßlichen Täters beim Opfer gefunden worden, so Staatsanwalt Harald Lustig.

Laut einem Sachverständigen liegt bei dem Angeklagten keine Schuldunfähigkeit vor, daher sei auch keine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung vorgesehen. Aufgrund der Feststellung der "besonderen Schwere der Schuld" will Staatsanwalt Lustig im Falle einer Verurteilung den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung beantragen.

Die Polizei hat bei den Ermittlungen zahlreiche DNA-Spuren gefunden. Sie räumt aber auch Fehler bei den Ermittlungen ein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thumilan Selvakumaran

Urteil möglicherweise schon im Dezember

Nach derzeitigem Stand könnte am 8. Dezember bereits ein Urteil fallen. Im Laufe des Prozesses tauchten zudem Hinweise auf weitere Taten auf. Die Spurenlage reichte allerdings nicht aus, um die Anklage zu erweitern. Bereits am ersten Verhandlungstag Ende Juli forderte die Staatsanwaltschaft eine Sicherungsverwahrung für den 31-Jährigen. Der hat bisher vor Gericht zu den Tatvorwürfen geschwiegen.