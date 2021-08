Im Prozess um einen Mordversuch mit einem Hammer in einem Wald bei Heilbronn haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung auf Haftstrafen plädiert. Für den Hauptangeklagten forderte die Anklage drei Jahre und sechs Monate und die Vertretung des Angeklagten nicht mehr als drei Jahre und sechs Monate Haft. Die beiden Angeklagten sollen sich Ende Dezember des vergangenen Jahres mit dem Opfer in einem Wald bei Heilbronn verabredet haben. Während einer der beiden Angeklagten den Mann in ein Gespräch verwickelte, soll der andere versucht haben, ihn von hinten mit einem Hammer zu erschlagen, so die Anklage. Das Opfer habe dies aber bemerkt und gerade noch ausweichen können. Als Grund für den mutmaßlichen Mordversuch nennt die Anklage Streitigkeiten um Geschäfte mit gefälschten Führerscheinen. Ein Urteil wird am Donnerstag erwartet.