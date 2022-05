per Mail teilen

Am Sonntagnachmittag hat in Offenau (Kreis Heilbronn) ein Auto gebrannt. Wie die Polizei dem SWR sagte, könnte ein technischer Defekt der Grund für den Brand sein, Genaueres werde noch ermittelt. Verletzte gab es laut Polizeiinformationen keine. Das Auto brannte binnen kürzester Zeit vollständig aus, heißt es. An dem Pkw entstand ein Totalschaden.