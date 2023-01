Boxberg: Fahrer rammt mindestens acht Ausstellungsfahrzeuge

In Boxberg ist am Samstagvormittag ein 61-jähriger von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und dabei eine Reihe von Fahrzeugen eines Autohauses beschädigt.

Der Fahrer eines Audi kam am Ortseingang Boxberg (Main-Tauber-Kreis) laut der Polizei infolge von Unachtsamkeit von der Fahrbahn an. Dadurch überschlug sich der Pkw und kollidierte mit mindestens acht Fahrzeugen eines Autohauses, die an der Straße ausgestellt wurden. Der genaue Schaden sei noch nicht zu beziffern, könne aber durchaus im sechsstelligen Bereich liegen, so die Polizei.

Fahrer hatte großes Glück

Laut dem Autohaus müsse jetzt erst einmal ein Gutachter die Fahrzeuge untersuchen. Bei ein oder zweien könne auch ein Totalschaden vorliegen. Definitiv ein Totalschaden sei der Wagen des Unfallverursachers, die Polizei beziffert hier die Summe auf ungefähr 25.000 Euro.

Der Mann hatte laut Polizei großes Glück und erlitt nur eine Platzwunde und leichtere Prellungen, obwohl er zum Zeitpunkt nicht angeschnallt war. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort.